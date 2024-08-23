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شاهد.. لاعب يسقط مغشيا عليه خلال مباراة كرة قدم

سقط اللاعب فجأة على أرض الملعب ونُقل إلى المستشفى (رويترز)
23/8/2024

سقط خوان إيسكيردو، مدافع نادي (ناسيونال) الأوروغواياني، على أرض الملعب ونُقل إلى المستشفى بعدما تعرض لاضطراب في ضربات القلب في مواجهة (ساو باولو) البرازيلي في إياب دور الستة عشر بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

وكان إيسكيردو قد نزل بديلا بين شوطي المباراة، لكنه سقط مغشيا عليه في الدقيقة (84) دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

وطلب لاعبو الفريقين المساعدة الطبية على الفور. ونُقل اللاعب البالغ عمره (27) عاما، مغشيا عليه، خارج الملعب على متن سيارة إسعاف وسط تحية من الجماهير.

وكتب (ناسيونال) عبر منصة إكس “تعرض خوان ايسكيردو لاضطراب في ضربات القلب خلال مواجهة ساو باولو. وهو يتلقى الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت آينشتاين، علما بأن حالته مستقرة حاليا ولا يزال تحت الملاحظة”.

واستؤنفت المباراة وفاز ساو بولو (2 – صفر) ليتأهل لمواجهة برازيلية خالصة في دور الثمانية أمام (بوتافوجو)، مستفيدا من تعادله سلبيا في لقاء الذهاب.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات