شاهد.. لاعب يسقط مغشيا عليه خلال مباراة كرة قدم

سقط خوان إيسكيردو، مدافع نادي (ناسيونال) الأوروغواياني، على أرض الملعب ونُقل إلى المستشفى بعدما أُصيب باضطراب في ضربات القلب أثناء مواجهة “ساو باولو” البرازيلي في إياب دور الستة عشر بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

وكان إيسكيردو قد نزل بديلا بين شوطي المباراة، لكنه سقط مغشيًا عليه في الدقيقة (84) دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

Juan Izquierdo, defensor de Nacional, se descompensó en pleno partido ante São Paulo en el Morumbí 🏆⚠️ ➜ Fue atendido rápidamente y salió en ambulancia. Desde este espacio deseamos que no sea nada grave 🙏pic.twitter.com/15isquSF75 — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) August 22, 2024

وطلب لاعبو الفريقين المساعدة الطبية على الفور. ونُقل اللاعب البالغ عمره 27 عاما إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف، وسط تحية من الجماهير.

وكتب “ناسيونال” عبر منصة إكس “تعرض خوان إيسكيردو لاضطراب في ضربات القلب خلال مواجهة ساو باولو. وهو يتلقى الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت آينشتاين، علما بأن حالته مستقرة حاليا ولا يزال تحت الملاحظة”.

Juan Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca durante el partido ante San Pablo. Es atendido en el CTI del hospital Albert Einstein. Actualmente se encuentra estable y permanece en observación. Seguiremos actualizando la información. ¡Fuerza, Juan! pic.twitter.com/anZOMjP5aQ — Nacional (@Nacional) August 23, 2024

واستؤنفت المباراة وفاز ساو بولو (2 – صفر) ليتأهل لمواجهة برازيلية خالصة في دور الثمانية أمام “بوتافوجو”، مستفيدا من تعادله سلبيا في لقاء الذهاب.