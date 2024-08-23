مسن يقاوم آليات الاحتلال الإسرائيلي بالعلم الفلسطيني (فيديو)

في مواجهة تعكس روح القوة والمقاومة، وقف المسن الفلسطيني خيري حنون بثبات وشموخ في وجه آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم طولكرم بالضفة الغربية لتنفيذ عملية عسكرية.

وقال حنون، البالغ من العمر 65 عامًا، للجزيرة مباشر وهو يرفع العلم الفلسطيني وحيدًا متصديًا للآليات الإسرائيلية: “رغم كل ممارسات الاحتلال الفاشلة في تخويفي وترهيبي، إلا أنني لم أتراجع ولم أخضع لهذه العصابات الغاشمة”.

وأضاف: “على مدار 76 عامًا تصدى أبناء شعبنا للاحتلال الذي ما زال يمارس القتل والشريد والتهجير والسجن، إلا أن الفلسطينيين صامدون كشجر الزيتون، فكلما أحرقته يزداد خضارًا وتمسكًا بالأرض”.

ووجه حنون المعروف بأبو ناصر رسالة إلى العالم قائلًا: “رغم كل هذه الآليات التي تجرف وتقتلع، إلا أن الفلسطيني سيبقى يقاوم في أرضه لأنه أقوى من كل هذه المعدات، وستبقى رايتنا مرفوعة لتخبر العالم أجمع بأن الفلسطيني مازال يقاوم ولم ينهزم وباقي على أرضه”.

وأردف: “نتوارث هذه الراية وكذلك النضال وسنبقى مدافعين عن أرضنا حتى زوال الاحتلال، ولأجل هذا العلم سنظل نقاوم”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة من الاقتحامات والاعتقالات على مدن ومناطق الضفة العربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 40200 شهيد وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن الدمار الهائل الذي أصاب البنى التحتية في عموم القطاع، إضافة للمجاعة الكارثية بسبب الحصار الذي اشتد مع بداية الحرب ، بحسب منظمات أممية ودولية.