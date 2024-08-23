“والله زعلتك يا أخوي أمانة تسامحني”.. شاب يودع شقيقه بعد استشهاده في غزة (فيديو)

وثق ناشط فلسطيني مشاهد من وداع شاب من غزة لشقيقه بحرقه بعد استشهاده جراء قصف استهدف خان يونس، جنوبي القطاع.

وأظهرت المشاهد لحظات مؤثرة للشاب وهو يحتضن شقيقه ويودعه بحرقة وألم، طالبا منه المسامحة، قائلا “والله زعلتك يخوي أمانة تسامحني”.

وقصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، أمس الخميس، منزلًا لعائلة “أبو دقة” في منطقة الفخاري شرق خان يونس، كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية قذائفها وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف في محيط مدينة حمد شمال المدينة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.