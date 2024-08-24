العثور على إسرائيليَّين بعد اختفائهما في قلقيلية (فيديو)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن قوات الأمن عثرت على مستوطنيْن اثنين، بعد اختفائهما داخل مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وكانت القناة 14 أكدت اختفاء الإسرائيليين بعد دخولهما قلقيلية “لإصلاح سيارتهما”، مشيرة إلى أن القوات التي دخلت قلقيلية للبحث عنهما تعرضت لإطلاق النار ولم تعثر عليهما.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الإسرائيليَّين هُوجِما عقب دخولهما المدينة.

وأضافت أن “قوة من الجيش تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة عند دخول قلقيلية لإنقاذ مواطنَين إسرائيليَّين وخرجت دون العثور عليهما”.

وكان جيش الاحتلال قد نفذ، فجر أمس الجمعة، سلسلة اقتحامات شملت مدينة قلقيلية وعدة بلدات مجاورة، ومدن بيت لحم، ورام الله والبيرة.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين؛ مما خلّف 640 شهيدا ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.