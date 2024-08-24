استطلاع: حكومة نتنياهو فاشلة في إدارة الحرب مع حزب الله

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن 75% من الإسرائيليين يرون أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدير الحرب مع حزب الله اللبناني “بشكل سيئ للغاية”.

وأظهرت النتائج المنشورة مساء الجمعة أن 75% من المشاركين منحوا الحكومة درجة “سيئ للغاية” فيما يتعلق بإدارة الحرب في الشمال مع حزب الله، بينما قال 18% إنهم يعتقدون أن الحكومة تدير الحرب “بشكل جيد”، و7% أعربوا عن عدم معرفتهم.

يأتي ذلك وسط تبادل القصف اليومي بين فصائل فلسطينية ولبنانية، أبرزها حزب الله، والجيش الإسرائيلي منذ الثامن أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

انتخابات مبكرة

أشار الاستطلاع أيضا إلى أن 55% من الإسرائيليين يرون ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في ظل الوضع الراهن، بينما يعتقد 36% أن الحكومة الحالية يجب أن تواصل مهامها، و9% أعربوا عن عدم معرفتهم.

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، وصفها مسؤولون بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها “الأكثر تطرفا” في تاريخ إسرائيل.

ومن المفترض أن تُجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2026 في حال عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

صفقة الأسرى

أفادت نتائج الاستطلاع بأن 59% من الإسرائيليين يؤيدون عقد صفقة مع حركة حماس لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مقابل 21% يعارضون الصفقة بشروطها الحالية، و20% أعربوا عن عدم معرفتهم.

وأكد الاستطلاع أن 59% من الإسرائيليين يعتقدون أن “اعتبارات سياسية” تحرك نتنياهو فيما يتعلق بتعامله مع ملف الأسرى في غزة، بينما 37% يرون أن دوافعه “موضوعية”، و13% أعربوا عن عدم معرفتهم.

وسبق أن هدد وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا وافق نتنياهو على إبرام صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسرى مع حماس.