اعتصام أمام منزل نتنياهو ومظاهرات في مدن إسرائيلية للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى (فيديو)

اعتصم محتجون أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت للمطالبة بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وقام المعتصمون بربط أيديهم، ووضع عصابات على عيونهم، ورقد بعضهم على الأرض أمام منزل نتنياهو، تعبيرا عن تضامنهم مع الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية السبت إنّ الآلاف تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، وطالبوا نتنياهو بإبرام صفقة فورية تؤدي للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بغزة.

ونشر زعيم المعارضة يائير لابيد، عبر حسابه بمنصة “إكس”، صورًا له أثناء مشاركته بهذه المظاهرة.

وخاطب لابيد، نتنياهو قائلا له “اذهب بنفسك إلى القاهرة (حيث تنطلق الأحد جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة)، لا ترسل أحدا، أنهي الصفقة الآن”.

مظاهرات في حيفا

وعلى غرار تل أبيب، شهدت مناطق أخرى في إسرائيل، منها حيفا وهرتسليا وقيسارية مساء السبت، مظاهرات بمشاركة آلاف المحتجين ترفع مطلبي إبرام صفقة تبادل الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة تطيح بحكومة نتنياهو.

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا، وممر نتساريم ومعبر رفح، ما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.

في المقابل، تصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم شمال القطاع، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 40 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 92 ألف جريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.