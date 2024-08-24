اعتصام أمام منزل نتنياهو ومظاهرات في مدن إسرائيلية للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى (فيديو)

اعتصم محتجون أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، للمطالبة بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وقام المعتصمون بربط أيديهم، ووضع عصابات على عيونهم، ورقد بعضهم على الأرض أمام منزل نتنياهو، تعبيرا عن تضامنهم مع الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الآلاف تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، وطالبوا نتنياهو بإبرام صفقة فورية تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ونشر زعيم المعارضة يائير لابيد، عبر حسابه بمنصة إكس، صورا له أثناء مشاركته في هذه المظاهرة.

وخاطب لابيد، نتنياهو قائلا له “اذهب بنفسك إلى القاهرة (حيث تنطلق الأحد جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة)، لا ترسل أحدا، أنْهِ الصفقة الآن”.

مظاهرات في حيفا

وعلى غرار تل أبيب، شهدت مناطق أخرى في إسرائيل، منها حيفا وهرتسليا وقيسارية مساء السبت، مظاهرات بمشاركة آلاف المحتجين ترفع مطلبَي إبرام صفقة تبادل الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة تطيح بحكومة نتنياهو.

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا، وممر نتساريم ومعبر رفح، مما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.

في المقابل، تصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم شمالي القطاع، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتشن إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 40 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 92 ألف جريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.