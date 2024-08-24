القسام تستهدف 5 آليات إسرائيلية بعمليتين منفصلتين في غزة

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف 5 آليات إسرائيلية عسكرية بعمليتين منفصلتين في حيّ تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام، في بيانين منفصلين نشرتهما على صفحتها في تليغرام، إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافاه 4” و4 دبابات أخرى بقذائف “الياسين 105”.

وقال البيان الأول “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه 4) بقذيفة (الياسين 105)، قرب مفترق أبو سلطان في حي تل السلطان غربي رفح”.

استهداف دبابات

وأوضحت في بيانٍ ثانٍ، أن مقاتليها استهدفوا “4 دبابات صهيونية من نوع (ميركافاه) بقذائف (الياسين 105) وقذيفة (تاندوم) قرب مفترق أبو الدقة في تل السلطان”.

وفي بيان ثالث، قالت القسام إن مقاتليها، استهدفوا ظهر الخميس، قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات، واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، فأوقعوهم بين قتيل وجريح في تل السلطان.

وكشفت القسام أن قاتليها تمكنوا، خلال كمين مركب من استهداف عدد من آليات العدو المتوغلة في محيط مصنع ستار جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الياسين.

وذكرت أنه “فور تقدم قوة أفراد راجلة صوب أحد المنازل المفخخة مسبقًا بعدد من العبوات المضادة للأفراد، تم تفجيرها بهم، وأوقعهم الكمين بين قتيل وجريح.

قتلى من الجيش الإسرائيلي

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب على بيانات القسام، لكنه أعلن في وقت سابق مقتل ضابط وإصابة 12 عسكريا بكمين جنوب مدينة غزة تبنته القسام وقالت في بيان إنه هجوم “مركب”.

وقالت هيئة البث الرسمية “سقوط الرقيب أول احتياط (أفيتار عطوار) في معارك قطاع غزة، في ذات الواقعة الذي سقط فيه الرقيب أول عطوار وسط قطاع غزة، أصيب 4 جنود بجروح خطرة، وثلاثة آخرون بجروح متوسطة”.

سقوط الرقيب أول احتياط أفيتار عطوار في معارك قطاع غزة، في ذات الواقعة أصيب كذلك اربعة جنود بجروح خطيرة، وثلاثة آخرون بجروح متوسطةhttps://t.co/VUWdY9cfiz pic.twitter.com/siJiP056q1 — مكان الأخبار (@News_Makan) August 23, 2024

وأضافت الهيئة “سمح جيش الدفاع (الجمعة) بنشر خبر مقتل الرقيب أول احتياط، أفيتار عطوار البالغ من العمر 24 عامًا من مدينة رأس العين وقد سقط في معركة وسط قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جيش الدفاع منذ بداية الحرب إلى 696 ضحية”.

وجاء في بيان المتحدث العسكري أن الجنود المصابين في الحادث الذي سقط فيه الرقيب، “تم إجلاؤهم جميعا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم بالحدث”.