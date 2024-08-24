بعد إصابة لاعب بأزمة قلبية.. أوروغواي تعلق كل أنشطة كرة القدم

علقت أوروغواي كل أنشطة كرة القدم خلال الأسبوع الحالي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة؛ بسبب “الحالة الصحية الدقيقة لخوان إيسكيردو” بعدما عانى مدافع فريق ناسيونال من اضطراب في ضربات القلب خلال مباراة مع فريق ساو باولو في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية.

وسقط إيسكيردو، الذي دخل بين الشوطين بديلا لسيباستيان كواتس، على الأرض مغشيا عليه في الدقيقة 84 دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

وتم نقل المدافع (27 عاما) من الملعب في سيارة إسعاف وهو فاقد للوعي. ولا يزال يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

الأولوية لصحة اللاعب

وقالت جمعية حقوق لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروغواي “نظرا للحالة الصحية الدقيقة للاعب خوان إيسكيردو، فإننا نبلغكم بقرارنا بتعليق أنشطة كرة القدم الاحترافية المقررة هذا الأسبوع.

وأضافت “أولويتنا في الوقت الحالي هي الاعتناء بصحة خوان، لذلك سنتابع تطور حالته عن كثب في الساعات القادمة”.

ونشر ناسيونال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حالة إيسكيردو مستقرة، لكنه يظل تحت التخدير في وحدة العناية المركزة بالمستشفى وسيكون “تحت المراقبة لمدة 72 ساعة على الأقل”.