حاخام إسرائيلي يدعو إلى قصف المسجد الأقصى واستغلال التوتر لبناء “الهيكل” (فيديو)

دعا الحاخام اليهودي يوسي مزراحي، بشكل مباشر، إلى قصف المسجد الأقصى المبارك واتهام إيران بفعل ذلك؛ بهدف خلق فتنة بين دول المنطقة من جهة، واستغلال الفرصة لبناء ما يسمى “الهيكل الثالث” من جهة أخرى.

وقال مزراحي، في مقطع فيديو، إن “كل شيء يتحرك من مكان إلى آخر بأمر الله، ومن يدري؟ ربما يضرب أحد الصواريخ المسجد الأقصى ويدمره تمهيدا لإقامة الهيكل الثالث، وهو ما يمكن أن يكون معجزة أخرى”.

وأضاف “لو كان الأمر بيدي لانتهزت الفرصة السابقة حينما أطلقت إيران 100 صاروخ على إسرائيل، كنت تظاهرت بأن صاروخا أطلق من إيران، سقط على المسجد الأقصى، وحينها سيقف العرب ضد إيران، وتكون نهاية المشاكل، بأن نجعل عصابة المجانين هؤلاء يحارب بعضهم بعضا”.

وكانت إيران قد شنت مساء السبت 13 إبريل/نيسان الماضي أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيّرات والصواريخ، وجاء ذلك ردًّا على هجوم صاروخي إسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

كما تترقب تل أبيب ردًّا من حزب الله، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، بغارة على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو/تموز الماضي.