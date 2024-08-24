حزب الله يعلن شن 10 هجمات على إسرائيل (فيديو)

ارتفع عدد هجمات حزب الله اللبناني على شمالي إسرائيل، السبت، إلى 10 بعد إعلان الحزب عن 4 هجمات جديدة.

وقال حزب الله عبر بيانات عدة على تلغرام إن مقاتليه استهدفوا موقعَي زبدين والرمثا العسكريَّين بأسلحة صاروخية، وتجمعين لجنود إسرائيليين في موقع ‏بياض بليدا العسكري بأسلحة مناسبة، ومحيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، تحدث الحزب عن 6 هجمات أخرى على أهداف عسكرية شمالي إسرائيل، شملت استهداف موقع الراهب العسكري بقذائف ‏المدفعية، والتجهيزات التجسسية في ‏الموقع ذاته بمسيّرة انقضاضية.

إضافة إلى تجمعات لجنود إسرائيليين بـ4 مواقع عسكرية، هي محيط موقع حدب يارون بقذائف المدفعية، ومقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستوطنة يعرافي بمسيّرة انقضاضية، وموقع هرمون العسكري بمسيّرة انقضاضية، ومحيط موقع مسكفعام.

ولفت الحزب إلى أن جميع هجماته أصابت أهدافها بدقة، وأنها جاءت “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة‏، وردا على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة في جنوبي لبنان”.

استشهاد أحد مقاتلي الحزب

إلى جانب ذلك، أعلن الحزب استشهاد أحد مقاتليه، ويدعى إبراهيم حسن فاضل، متأثرا بإصابته في وقت سابق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، دون تفاصيل أخرى.

وبذلك يرتفع عدد شهداء حزب الله إلى 429 جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ الثامن أكتوبر/تشرين الاول 2023.

والجمعة، أعلن حزب الله استشهاد 7 من مقاتليه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

كما أعلن الحزب الجمعة شن 15 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمالي إسرائيل، وهذا أكبر عدد هجمات يشنه الحزب ضد إسرائيل منذ 35 يوما.

قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان

وقصفت المدفعية الإسرائيلية السبت عددا من المناطق في جنوبي لبنان، من بينها منطقة حامول وأطراف بلدة عيتا الشعب، حسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وحلق الطيران الاستطلاعي والمسيَّر والحربي الإسرائيلي بشكل مكثف، عصر السبت، فوق قرى قضاء صور والساحل البحري في جنوبي لبنان.

وتعرضت أطراف بلدتَي عيترون ومارون الراس في جنوبي لبنان، قبل ظهر السبت، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار، ليل الجمعة، من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة كفركلا في جنوبي لبنان.

يُذكر أن المناطق الحدودية في جنوبي لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ الثامن من أكتوبر.

وتعهد حزب الله بمواصلة عملياته ضد إسرائيل حتى وقف عدوانها على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.