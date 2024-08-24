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شاهد: انفجار أمام معبد يهودي جنوبي فرنسا

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24/8/2024-|آخر تحديث: 24/8/202401:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت السلطات الفرنسية إن النيران اشتعلت في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز، صباح اليوم السبت، أمام معبد يهودي في “لا غراند موت” بجنوب فرنسا؛ مما تسبب في انفجار أدى إلى إصابة شرطي بجروح.

وأفاد قسم الدرك ورئيس البلدية، بوقوع الحادث، ووصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على شبكة منصة إكس، الحادث بأنه عمل “إجرامي”.

رجال الشرطة أمام كنيس يهودي بعد حريق وانفجار سيارات-24 أغسطس (الفرنسية)

“كل الوسائل للعثور على الفاعل”

وقال الوزير “أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود وللجميع تضامني معهم وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سنلجأ إلى كل الوسائل للعثور على الفاعل”.

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وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى تعزيز حماية مواقع العبادة اليهودية، فيما يتوجه دارمانان لاحقا إلى منتجع لا غراند موت الساحلي الشهير بالقرب من مدينة مونبلييه في جنوب فرنسا.

وقال رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة الصحافة الفرنسية إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل.

وأشار رئيس البلدية، إلى أن كاميرات المراقبة التقطت صور شخص يقوم بإشعال النار في السيارات أمام كنيس “بيث ياكوف” بيت يعقوب الذي تضرر اثنين من أبوابه.

المصدر : الفرنسية