شاهد: ترامب يقطع مقابلة على الهواء بسبب “خطر على سلامته”

وثقت مقابلة تلفزيونية، أجرتها مراسلة تلفزيون “نيوز نيشن” في ولاية أريزونا الأمريكية، أول أمس الخميس، ارتباك المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، بعد تلقيه “أنباء عن محاولة اغتيال أخرى” بعد التي حدثت في بنسلفانيا، في يوليو/تموز الماضي.

وأنهى ترامب فجأة المقابلة الحصرية مع المراسلة، آلي برادلي، عندما نبهه فريقه الأمني أنه “لن يكون آمنا لمواصلة المقابلة”، وفجأة قال ترامب “هل يمكنني إخبارك بشيء؟ نحن في خطر بينما نقف هنا نتحدث، لذلك دعينا ننهِ الحديث الآن”.

Trump cuts interview with @NewsNation @AliBradleyTV short citing safety concerns.

“We’re in danger standing here talking, so let’s not talk any longer,” said Trump. “No, I know about it, but they don’t want me standing here. They don’t want you standing here either.” pic.twitter.com/2S6Mb8ZNqd

— Libbey Dean (@LibbeyDean_) August 22, 2024