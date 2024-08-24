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شاهد: ترامب يقطع مقابلة على الهواء بسبب “خطر على سلامته”

المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب (رويترز)
24/8/2024

وثقت مقابلة تلفزيونية، أجرتها مراسلة تلفزيون “نيوز نيشن” في ولاية أريزونا الأمريكية، أول أمس الخميس، ارتباك المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، بعد تلقيه “أنباء عن محاولة اغتيال أخرى” بعد التي حدثت في بنسلفانيا، في يوليو/تموز الماضي.

وأنهى ترامب فجأة المقابلة الحصرية مع المراسلة، آلي برادلي، عندما نبهه فريقه الأمني أنه “لن يكون آمنا لمواصلة المقابلة”، وفجأة قال ترامب “هل يمكنني إخبارك بشيء؟ نحن في خطر بينما نقف هنا نتحدث، لذلك دعينا ننهِ الحديث الآن”.

وتابع “الأمن لا يريدني أن أقف هنا”، لتسأله آلي “لا يريدونك أن تقف هنا أيضا؟”، وجاء اللقاء بعد إعلان وكالات إنفاذ القانون في ولاية أريزونا أنها تجري بحثا عن رجل من أريزونا يزعم أنه هدد بقتل ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن المسؤولون في وقت لاحق أن المشتبه فيه احتُجز بعد ساعات من المقابلة.

المصدر : الجزيرة مباشر