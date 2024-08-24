شاهد: لحظة تنفيذ “القسام” هجوما على قوة إسرائيلية في مدرسة بحي تل السلطان في رفح (فيديو)

حصلت الجزيرة على مشاهد لهجوم نفذته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على قوة إسرائيلية داخل مدرسة في حي تل السلطان بمدينة رفح.

ويُظهر الفيديو إغارة كتائب القسام على قوة إسرائيلية بالمدرسة، والاشتباك معها.

في بداية الفيديو تظهر مشاهد لمبانٍ مدمرة، ثم تسلط الصور الضوء على استخدام قذيفة TBG المضادة للتحصينات ضد القوة الإسرائيلية.

ويقول مقاوم قبل الهجوم “إن شاء الله يا نتنياهو غير نزلزلك، هاي الآليات جنبنا، مش بعيد عنا، إن شاء الله لغير نخبط على راسك”.

ومن ثَم تظهر مشاهد لدبابة ميركافا إسرائيلية تدخل ساحة المدرسة وانتشار الجنود حولها. يركز الفيديو على عدد من الجنود كهدف للمقاومة، قبل أن تبدأ سلسلة من الانفجارات وإطلاق النار، مما يشير إلى هجوم كتائب القسام على الجنود الإسرائيليين.

كما تُظهر المشاهد استهداف آليات إسرائيلية أخرى في حي تل السلطان.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من أفراده

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 3 ضباط في صفوفه خلال معارك وسط قطاع غزة، مما يرفع إجمالي قتلاه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 699.

وأشار إلى أن اثنين منهم كانا يخدمان في اللواء (6310)، أحدهما يبلغ من العمر 26 عاما من مدينة بات يام (وسط)، والآخر يبلغ من العمر 23 عاما من مدينة عسقلان (جنوب).

أما الضابط الثالث فكان يخدم في كتيبة (8119)، ويبلغ من العمر 35 عاما من منطقة عين جدي (شرق).

وبهذا الإعلان، ارتفع عدد العسكريين الذين قُتلوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية إلى 5، وفق ما أعلنته إسرائيل.