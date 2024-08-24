كتائب القسام تعلن استهداف جنود إسرائيليين في غزة وجيش الاحتلال يعترف بمقتل 3

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين من خلال سلسلة من العمليات العسكرية قامت بها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما أكد الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 3 جنود.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن “مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين في أحداث عنف شهدها وسط قطاع غزة”.

وأوضحت الإذاعة أن اثنين من الجنود قُتلا وأصيب سبعة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة، في حين قُتل الجندي الثالث خلال مواجهات مع مسلحين في المنطقة نفسها.

عاجل| الجيش الإسرائيلي يعلن مقـ.ـتل 3 عسكريين برتبة رقيب أول (احتياط) في معارك وسط القطاع pic.twitter.com/7qOUdGloBH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2024

بيان القسام

في بيان عبر منصة تلغرام، أكدت كتائب القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة الجعفراوي شرق دير البلح، حيث تمكنوا من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وفي بيان آخر، أوضحت القسام أنها استدرجت وحدة إسرائيلية من سلاح الهندسة إلى داخل نفق مفخخ في منطقة المواقع العسكرية شرق دير البلح، وفجرته بهم مما أسفر عن مقتل وإصابة الجنود.

كما أعلنت الكتائب في بيان ثالث أنها فجرت حقل ألغام في عدد من الآليات والمعدات الهندسية الإسرائيلية في المنطقة نفسها.

وأضاف البيان أن مقاتلي القسام رصدوا هبوط طيران إسرائيلي لإجلاء الجرحى والقتلى من الجنود، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واستهدفت كتائب القسام أيضا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة ميركافا بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح، وفقا للبيان.

تجدر الإشارة إلى أن الفصائل الفلسطينية تترصد لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، وترصد لهم الكمائن بشكل دوري، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 133 ألف فلسطيني، وأدت إلى تدمير واسع ووقوع مجاعة قاتلة.