حفرة تبتلع امرأة بشكل مفاجئ في ماليزيا ورجال الإنقاذ يسابقون الزمن لإنقاذها (فيديو)

ابتلعت حفرة كبيرة بعمق 8 أمتار امرأة بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، بعدما انهارت الأرض فجأة في وسط العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة المرأة وهي تسير على رصيف للمشاة قبل أن تنشق الأرض فجأة وتبتلعها، في حين تشبث شخص آخر بالحواف للنجاة من السقوط.

ونصح قائد الشرطة المحلية، التجار في المنطقة بإغلاق محلاتهم مؤقتًا لتجنب خطر الغازات السامة التي قد تنبعث جراء عمليات الحفر.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في كوالالمبور، التي تلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من يوم أمس، أن المرأة يُعتقد أنها من الهند. لكن قائد الشرطة المحلية قال إنه لا يستطيع تأكيد هويتها، إذ لا تزال التحقيقات جارية.

وقام رجال إنقاذ بتطويق المنطقة واستخدموا حفارا لإزالة الحطام عن الحفرة، لكن لم تظهر أي علامة على الضحية حتى الآن. وقال قائد الشرطة المحلية إن “عمليات البحث ستستمر حتى العثور عليها”.