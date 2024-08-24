48% من الإسرائيليين: النصر المطلق في حرب غزة “هدف غير واقعي”

أظهر استطلاع رأي نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن نحو 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن تحقيق النصر المطلق في الحرب بقطاع غزة، ليس هدفا واقعيا.

وقالت الهيئة في تقرير نشرته الجمعة، إن الاستطلاع تم إجراؤه الخميس عبر شبكة الإنترنت، بالتعاون مع معهد القنطار (غير حكومي)، على عينة تضم 605 من رجال ونساء في عمر 18 عاما فما فوق، بما في ذلك القطاع العربي.

“تحقيق النصر المطلق”

وبحسب الاستطلاع، فإن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أنّ هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتحقيق النصر المطلق في قطاع غزة، ليس واقعيا، في حين يعتقد 31% أنه واقعي، وقال 21% إنهم لا يعرفون.

وبحسب الاستطلاع، أيّد 49% من الإسرائيليين إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بالصيغة الحالية التي طرحها الوسطاء، ونشرت في وسائل إعلام إسرائيلية، في حين قال 30% إنهم يعارضونها، أما الباقون فقالوا إنهم لا يعرفون.

صفقة التبادل

ويتضمن المخطط الذي تتحدث عنه الهيئة الرسمية، إطلاق سراح نحو 30 محتجزا إسرائيليا (نساء وبالغين وجرحى) مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار، والانسحاب التدريجي من القطاع ومحور فيلادلفيا، واحتمال العودة للقتال خلال نحو 40 يوما.

وفي هذا الصدد قال نحو 50% من المستطلعة آراؤهم إنّ “نتنياهو يتصرف وفقا لدوافع واعتبارات سياسية، ورفض 30% منهم هذا الافتراض”.

تقييم أداء نتنياهو

كما أظهر الاستطلاع، أنّ 50% من أفراد العينة يرون ضرورة “إطلاق سراح جميع المحتجزين” ووقف القتال حتى ولو كان ذلك على حساب عدم هزيمة حماس، في حين أجاب 27% بأن الحرب يجب أن تستمر حتى على حساب بقاء المحتجزين في الأسر.

وعن أداء نتنياهو خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، قال 58% من الإسرائيليين إنه ليس جيدا أو ليس جيدا على الإطلاق، وذلك مقارنة مع 32% أجابوا بـ: “جيد جدا” أو “جيد”.

الحرب الإسرائيلية على غزة

وتشنّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، عقب الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام وفصائل فلسطينية على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة.

استطلاع: 49% يؤيدون صفقة التبادل بصيغتها الحالية بينما أجاب 30% منهم بأنهم يعارضون هذه الصيغة المقترحة وأجاب 21% بأنهم لا يعرفونhttps://t.co/VlD1VReRDu pic.twitter.com/DeNQmYQ1We — مكان الأخبار (@News_Makan) August 23, 2024

وأدت الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر أصلا، إلى استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية وخاصة المستشفيات ومرافق الخدمات في القطاع.

وارتفعت أعداد الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.