أول تعليق من “القسام” بعد هجوم حزب الله على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات

أشاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بهجمات “حزب الله“ على إسرائيل، اليوم الأحد، التي جاءت ردًا على اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر.

وأكد أبو عبيدة في منشور بمنصة “تلغرام” تقدير تضحيات اللبنانيين قائلًا: “نبارك عملية الرد الأولى لحزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر ونقدر تضحيات أهلنا في لبنان”.

وأشار أبو عبيدة إلى أن هذه العملية تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي لإسرائيل منذ بدء عمليات “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أبو عبيدة أن الجبهات كلها ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه إسرائيل “طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني”.

فقال الناطق باسم كتائب القسام: “كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا”.

وفي تحذير لإسرائيل، شدد أبو عبيدة على أنه لن يكون هناك أمان من العقاب، مشيرًا إلى أن إمكانية ضرب إسرائيل مفتوحة من أي مكان أو جبهة، بحسب قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن “حزب الله” إطلاق 340 صاروخًا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، وشن هجوم بعدد كبير من ‏الطائرات المسيّرة نحو عمق إسرائيل، ضمن مرحلة أولى من الرد على اغتيالها القيادي بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

وأعلن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله “نجاح” عملية الرد العسكري على اغتيال إسرائيل لشكر، واتهم تل أبيب بـ”الكذب والفشل”.