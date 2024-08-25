اللحظات الأولى لسقوط صاروخ اعتراضي على سفينة عسكرية إسرائيلية جراء مسيّرات حزب الله (فيديو)

انتشرت عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لقطات مصورة قيل إنها للصاروخ الاعتراضي الذي أصاب سفينة إسرائيلية، وأدى لمقتل أحد الجنود عليها إضافة لإصابة آخرين، اليوم الأحد.

ويأتي الحدث تزامنًا مع إطلاق “حزب الله” اللبناني مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار الرد على اغتيال جيش الاحتلال للقيادي في الحزب (فؤاد شكر).

وفي تحقيق أولي نشره سلاح الجو والبحرية لجيش الاحتلال بشأن الحادثة، قال الجيش إن نظام القبة الحديدية الاعتراضي رصد طائرة مسيّرة أطلقها “حزب الله” باتجاه المجال البحري قبالة الساحل الشمالي، ثم تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه الطائرة دون طيار، وبعد وقت قصير، تم إصابة السطح الخلفي للسفينة البحرية “ديبورا”.

תחקיר ראשוני בחיל האוויר ובחיל הים לאירוע פגיעת המיירט ב״דבורה״ של חיל הים, שבו נפל הלוחם דוד משה בן שטרית ז״ל: 1. מיירט של כיפת ברזל זיהה כטב״ם ששיגר חזבאללה למרחב הימי, מול חופי הצפון. המיירט שוגר לעבר הכטב״ם (ייתכן גם שהיו שני כטב״מים), ולאחר זמן קצר – התבצעה פגיעה בסיפון… pic.twitter.com/t5UDPQfA6V — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) August 25, 2024

وأضاف التحقيق أنه تم العثور على أجزاء من الصاروخ الاعتراضي، التي يبدو أنها لم تنفجر على متن السفينة، ولو انفجرت، فمن المحتمل أن تشتعل النيران في السفينة بأكملها.

كما قال التحقيق إن الجيش يقدر باحتمالية عالية أن هذا خلل نادر -حيث قام الصاروخ الاعتراضي بتغيير هدفه عن طريق الخطأ أثناء التحرك- وبدلًا من إصابة الطائرة دون طيار أصاب السفينة والمقاتلين الذين كانوا على متنها.

وتحدث التحقيق عن احتمال آخر يتم فحصه، وهو أنه كان هناك اعتراض ناجح للطائرة دون طيار على ارتفاع منخفض فوق السفينة، وأن شظايا الاعتراض أصابت سطح السفينة والمقاتلين.

وأكد التحقيق الإسرائيلي إصابة 3 جنود من البحرية على متن السفينة، ولقي أحدهم مصرعه بعد نقله إلى مستشفى في نهاريا، فيما انتقلت السفينة المتضررة إلى قاعدة حيفا بعد تعرضها لأضرار نتيجة الانفجار.

واعتبر جيش الاحتلال أن ما حدث يعدّ عطلًا نادرًا غير عادي ونادرًا نسبيًا، منوهًا لاستمرار التحقيق حول كيفية قيام الصاروخ الاعتراضي بالتحول من هدف إلى هدف آخر.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، اليوم الأحد، إحباط جزء كبير من الهجوم الذي شنه “حزب الله” على أراضيها بإطلاقه عددًا كبيرًا من الطائرات المسيّرة ومئات الصواريخ.