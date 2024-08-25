تقديرات إسرائيلية جديدة بشأن موعد هجوم حزب الله ردا على اغتيال فؤاد شُكر

قال مسؤولون إسرائيليون، السبت، إن تقديرات تل أبيب تشير إلى أن حزب الله اللبناني لم يتخل عن رغبته في الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر قبل نحو شهر، وأنه عازم على ذلك قريبا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن هؤلاء المسؤولين الذين وصفتهم بالكبار قولهم إن التقديرات تشير إلى أن حزب الله لم يتخل عن رغبته في تنفيذ الهجوم الانتقامي ردا على اغتيال شكر.

وأضاف المسؤولون أن رد الحزب يمكن أن يحدث في أي لحظة بالمستقبل القريب، بغض النظر عن المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة؛ بهدف إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وتأمل الولايات المتحدة أن يسهم اتفاق محتمل بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل أسرى في ثني إيران وحزب الله عن الرد على اغتيال تل أبيب لشكر في 30 من يوليو/تموز الماضي، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في هجوم بطهران نُسب إلى إسرائيل في اليوم التالي.

وحسب ما نقلته هيئة البث عن المسؤولين الإسرائيليين ذاتهم، رفعت الولايات المتحدة حالة التأهب في المنطقة، بعد مؤشرات رصدتها دول غربية على تمسك حزب الله بالرد على اغتيال شكر، ولو بشكل منفصل عن إيران.

وقالت الهيئة إنه في إطار هذه التقديرات، أجرى مسؤولو المؤسسة الأمنية بإسرائيل نهاية الأسبوع المنقضي تقييمات للوضع، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، إلى جانب كبار أعضاء هيئة الأركان العامة.

وفي تقارير سابقة، ذكرت الهيئة أن إسرائيل تستعد لعدد من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك هجوم من إيران، أو من لبنان، أو هجوم مشترك.