غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على أطراف بلدة زبقين جنوبي البلاد، وسقطت مسيّرة إسرائيلية في بلدة عين تنتا العكارية جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة أن إسرائيل شنت أكثر من 40 غارة على جنوبي البلاد استهدف معظمها مناطق مفتوحة، وأن غارة استهدفت حي الدباكة شمال شرق بلدة ميس الجبل، كما أغار الطيران الإسرائيلي على منطقتي مركبا ورب ثلاثين.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على وادي حامول شرق الناقورة ومنطقة التسهيلات شمال علما الشعب شرق صور، وأطلق عددا من الصواريخ، ولا يزال الطيران الإسرائيلي يحلق في الأجواء.

وقد صدر عن غرفة عمليات وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور بيان، جاء فيه “إلى أهالينا النازحين بسبب الأوضاع المستجدة، يمكنكم التسجيل لتأمين سكنكم واحتياجاتكم في وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور”.

سقوط شهداء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء جراء عدوان الاحتلال على بلدة الطيري، وشهيد إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الخيام جنوبي البلاد.

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيان أعلن فيه أن سلسلة الغارات الإسرائيلية هذا الصباح على بلدات جنوبي لبنان أدت إلى إصابة شخصين، أحدهما لبناني جروحه طفيفة وعولج في قسم الطوارئ، والثاني سوري جروحه متوسطة مما استدعى دخوله المستشفى لاستكمال العلاج.

بيانات الجيش الإسرائيلي

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق عدة في جنوبي لبنان لإزالة التهديدات، كما تمكنت من تحديد ما سمّته “خلية إرهابية” تعمل في منطقة الخيام في جنوبي لبنان، وقامت القوات الجوية الإسرائيلية على الفور بضربها.

بيان من اليونيفيل

ودعا مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد.

وقالا في بيان مشترك إن “العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدما، وسنواصل اتصالاتنا لحث الجميع بقوة على خفض التصعيد”.

رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر

كان حزب الله اللبناني قد أعلن، صباح اليوم الأحد، أنه شن هجوما واسعا تخلله إطلاق عدد كبير من المسيّرات وأكثر من “320 صاروخ” كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمالي إسرائيل، في إطار رده على اغتيال قائد عملياته في جنوبي لبنان فؤاد شكر بغارة اسرائيلية في 30 من يوليو/تموز.

وأعلن الحزب “الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الاسرائيلية تسهيلا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان”.

وقال إنه “بالتزامن” مع ذلك، استهدف مقاتلوه “عددا من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمالي فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ” معلنا أن “العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء”.