فوضى على متن طائرة متوجهة إلى إسرائيل بعد رفض قائدها الهبوط (فيديو)

شهدت طائرة قادمة من العاصمة التشيكية براغ حالة من الفوضى أثناء هبوطها اضطراريًّا بمطار لارنكا في قبرص، حيث اندلعت احتجاجات بين الركاب بعد قرار الطيار عدم التوجه إلى إسرائيل بسبب التوتر الأمني.

وعلى الرغم من تأكيد إمكانية الهبوط في إسرائيل، فإن الطيار أصر على العودة إلى التشيك، مما أثار غضب بعض الركاب الذين رفضوا العودة إلى براغ وطالبوا بالنزول في لارنكا.

وأظهر مقطع فيديو متداول رفض الركاب الجلوس استعدادًا للإقلاع، مما زاد من تعقيد الوضع داخل الطائرة.

وأعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأحد، شن هجوم واسع تخلله إطلاق عدد كبير من المسيّرات وأكثر من “320 صاروخ” كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمالي إسرائيل، في إطار رده على مقتل قائد عملياته في جنوبي لبنان فؤاد شكر بغارة اسرائيلية في 30 من يوليو/تموز.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عشرات الرحلات ستؤجَّل أو تُلغى بشكل كامل، وذلك على الرغم من استئناف العمل في مطار بن غوريون.