وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 48 ساعة، وذلك عقب إعلان الجيش شن ضربات في لبنان لمنع “هجوم كبير” من حزب الله.

وأوضح غالانت أن فرض حالة الطوارئ “يسري لمدة 48 ساعة في عموم البلاد بدءًا من السادسة صباح الأحد بالتوقيت المحلي”.

وأشار مكتب غالانت في بيان إلى أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للجيش “إصدار تعليمات إلى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة”.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صباح اليوم، إطلاق 320 صاروخًا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية “ضمن المرحلة الأولى من الرد” على اغتيال تل أبيب للقيادي بالحزب فؤاد شكر بغارة على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت في 30 من يوليو/تموز الماضي.