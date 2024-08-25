“يا برجع على بيتي يا يموتونا بالنووي”.. طفل نازح يبكي بحرقة في غزة (فيديو)

في “فيديو” مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر طفل صغير نازح من منزله في قطاع غزة، تختنق كلماته بالدموع خلال حديثه عن أمنيته.

ويُظهر “الفيديو”، الطفل وهو يحاول جاهدًا التعبير عن مشاعره، ويتحدث إلى صحفي سأله عن سبب حزنه، ليرد وهو يذرف دموعه: “أنا عايز أرجع (مدينة) غزة.. أرجع البيت.. بدي أرجع على بيتنا القديم.. خلص”، مضيفًا “يا بروح على غزة يا بموتونا بالنووي”.

ويحاول الصحفي الذي بدا عليه التأثر الشديد مواساة الطفل، ليسأله عن المدة التي قضاها بعيدًا عن منزله، ليجيب الطفل وقد غلبه الحزن: “صار لنا 10 شهور طالعين من الدار”، قبل أن ينهار باكيًا مرة أخرى.

طفل نازح تختنق كلماته بالدموع خلال حديثه عن أمنيته ويُبكي من حوله#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/WWV3tlIUIx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2024

“لم تعد غزة مكانًا صالحًا للأطفال”

وتقول مؤسسات حقوقية دولية وأوروبية إن الأطفال أكبر ضحايا الحرب المستمرة على غزة، ويدفعون الثمن الأعلى لها.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إحصاءاته تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 2100 طفل رضيع فلسطيني ممن تقل أعمارهم عن عامين، ضمن نحو 17 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والأربعاء، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني: “بعض الأطفال احترقوا حتى الموت والقطاع لم يعد مكانًا صالحًا للأطفال.. هل تبقت أي إنسانية؟”.

وكانت إسرائيل قد قصفت 7 مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة خلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس/آب، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 179 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء ومئات الإصابات، وفق بيانات رسمية فلسطينية.