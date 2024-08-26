إسرائيل تخصص مليارات في موازنتها لتمويل إجلاء السكان من الشمال والبلدات المتاخمة لقطاع غزة

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأحد على زيادة قدرها 3.4 مليار شيكل (923 مليون دولار) في موازنة الدولة لعام 2024 للمساعدة في تمويل من تم إجلاؤهم حتى نهاية العام الجاري.

واضطر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال لمغادرة مساكنهم والإقامة في فنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويشمل قرار زيادة الموازنة أيضا سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي “مناطق الصراع”.

تصاعد عجز الموازنة الإسرائيلية

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن المخصصات الإضافية لتمويل إجلاء النازحين من الشمال سوف تضاف إلى عجز الموازنة العامة الإسرائيلية المستهدف، وهو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ذكرت في تقرير نشرته في 6 من يوليو/حزيران الماضي أن عجز الموازنة العامة لإسرائيل ارتفع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو/حزيران، وبلغت قيمته 14.6 مليار شيكل، ما يعادل نحو 3.96 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن تصاعد العجز يرجع إلى زيادة النفقات العسكرية والمدنية نتيجة التكاليف الضخمة للحرب على قطاع غزة، فيما كان العجز في العام 2023 بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن حزب الله قام أمس الأحد بأكبر هجوم له على إسرائيل، منذ بداية الحرب في غزة، أطلق خلاله 320 صاروخا وأعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة على أهداف إسرائيلية، ردا على مقتل فؤاد شكر، القائد البارز في الحزب الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي.