الأزهر يعلق على دعوة وزير إسرائيلي لبناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى

استنكر الأزهر الشريف بشدة التصريحات “المتطرفة والمستفزة” الصادرة عن الوزير الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، التي عبّر فيها عن دعمه إنشاء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الأزهر في بيان، الاثنين، أن هذه التصريحات التي وصفها بالتحريضية “لا تصدر إلا عن عقلية متطرفة لا تحترم الأديان ولا المقدسات، ولا تعترف بالقوانين والمواثيق الدولية”، مضيفًا أنها “تعكس قانون الغاب والوحشية والإجرام”.

وأوضح الأزهر أن المسجد الأقصى المبارك سيظل إسلاميًّا خالصًا، وهو حق تاريخي للمسلمين، وأشار إلى أن الأقصى بأكمله -بساحاته وباحاته وكامل مساحاته- إسلامي المنشأ، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين “وسيتصدى لكل المخططات الإجرامية الرامية إلى تهويد معالمه التاريخية”.

وطالب الأزهر حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة والمتكررة من الشخصيات الصهيونية المتطرفة “التي اعتادت اقتحام المسجد الأقصى والتحريض على العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين الأبرياء”.

وأكد ضرورة وضع حد لهذه التصريحات “الإجرامية والممارسات الإرهابية لمسؤولي الكيان المحتل”، حسب البيان.

وأثار بن غفير جدلًا واسعًا بعد تصريحاته المثيرة للجدل، إذ شكك في الوضع القائم في المسجد الأقصى وأبدى تأييده لبناء كنيس في المكان.

وأوضح في مقابلة مع إذاعة “غالي” التابعة للجيش الإسرائيلي أنه لو كان بيده القرار لوضع العلم الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى، وأجاب بالإيجاب عندما سئل إذا كان سيبني كنيسًا في الموقع لو استطاع.

#بن_غفير يتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بالانحناء لحماس عقب انتقاده الحديث عن بناء كنيس يهودي في #المسجد_الأقصى #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LmFlKxry5Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2024

الهجوم على لبنان

وفي وقت سابق الاثنين، أدان الأزهر الشريف ما يقوم به الاحتلال من “استمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي العربية اللبنانية من قصف طائرات الاحتلال، بما يزيد من وتيرة الحرب التي يشنها الكيان المحتل على الأراضي الفلسطينية وشمال دولة فلسطين المحتلة”.

وشدد على أنه لا سبيل لوقف تلك التصعيدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة سوى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.