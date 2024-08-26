بالفيديو.. كتائب القسام تنشر تفاصيل كمين استهدف 23 جنديا إسرائيليا جنوبي قطاع غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، مقطع فيديو يوثق تفاصيل عملية نوعية نفذها مقاتلوها ضد قوات إسرائيلية خاصة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو استهداف مبنى يتحصن فيه جنود إسرائيليون بقذيفتين من نوع “تي بي جي”، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل. ووفقًا لحديث أحد مقاتلي القسام في الفيديو، تم التخطيط للكمين بدقة، حيث زُرعت عبوة ناسفة في طريق انسحاب الجنود المتوقع.

التخطيط للكمين

وشرح أحد مقاتلي القسام خطة الكمين على ورقة بيضاء، موضحًا المبنى المستهدَف، ومشيرًا إلى الطابق الذي كان فيه 23 جنديًّا إسرائيليًّا، إضافة إلى قوات خاصة إسرائيلية كانت تتمركز في غرفة محدَّدة داخل المبنى.

وأوضح المقاتل القسامي أن المرحلة الأولى من الكمين تمثلت في استهداف المبنى بقذيفتين من نوع “تي بي جي”، مبيّنًا على الرسم التخطيطي أماكن سقوط القذيفتين بدقة. وأضاف أنه تم زرع عبوة ناسفة في طريق انسحاب الجنود المتوقع بعد استهداف المبنى بالقذيفتين، لضمان إيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوفهم.

وتُظهر اللقطات في الفيديو عملية تجهيز العبوة الناسفة، ونقلها عبر نفق إلى الموقع المحدَّد، ثم زرعها وتفجيرها عن بُعد لحظة اقتراب الجنود من المنطقة. ويُختتم الفيديو بمشاهد للدمار الكبير الذي لحق بالمبنى المستهدَف جرّاء القذيفتين والعبوة الناسفة.

وإجمالًا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 702 بينهم 338 خلال المعارك البرية في غزة منذ 27 من الشهر نفسه، وفق بيانات رسمية نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي.

بينما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4387 بينهم 2254 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.