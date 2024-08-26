رغم الحديث عن سد الفجوات.. انتهاء جولة مفاوضات القاهرة دون اتفاق

انتهت الجولة الأخيرة من مفاوضات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة، يومي السبت والأحد، دون اتفاق بين الأطراف المشاركة.

جاءت هذه الجولة بعد توقف المفاوضات منذ اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، وكان الهدف من المحادثات جسر الفجوات بين حماس وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية، أمس الأحد، أن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، بعدما لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.

تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهودًا في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقًا.

مسؤول حماس: انتهت دون اتفاق

أكد مسؤول في حركة حماس، الأحد، لوكالة الأناضول، إن الحركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في المفاوضات مع إسرائيل في 2 يوليو/ تموز الماضي، ولفت إلى أن حماس أكدت “استعدادها لتنفيذ القضايا التي تم الاتفاق عليها (في 2 يوليو) بما يحقق المصالح العليا لشعبنا ووقف العدوان عليه”.

وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة، وأكد أن المقترح الذي قُدم لهم في القاهرة لا يشمل هذه النقاط.

وذكر أنه وفقا للمقترح الجديد، الذي يتضمن مطالب إسرائيلية، فإن السيطرة على الحدود بين مصر وغزة التي يبلغ طولها 14 كيلومترا، والتي تسمى ممر فيلادلفيا، متروكة لإسرائيل واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، وهذا ما ترفضه الحركة.

عودة الوفود المشاركة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء الأحد، مغادرة وفدها المفاوض القاهرة بعد أن استمع من الوسطاء مصر وقطر لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة مع إسرائيل.

وقال القيادي بحماس عزت الرشق، في بيان، “غادر وفد الحركة المفاوض القاهرة مساء (الأحد)، بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة”.

وأضاف أن الوفد طالب بإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه يوم 2 يوليو/ تموز الماضي، والمبني على ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2735).

وتابع أن الوفد أكد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابًا كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة.

عودة الوفد الإسرائيلي

أعلنت إسرائيل عودة وفدها إلى تل أبيب من القاهرة، أمس الأحد، بعد مشاركته في مفاوضات بشأن صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية. ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين إن فرصة تحقيق تقدم في المحادثات ضئيلة.