كتيبة طولكرم تنشر فيديو لمعدات قوة إسرائيلية اشتبكت معها قبل أيام (شاهد)

نشرت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعًا مصورًا قالت إنه للحظة إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين بمحور حارة المربعة- منطقة الخدمات في طولكرم، قبل أيام.

وعرضت الكتيبة في المقطع ذاته، الذي نشرته اليوم الاثنين، ما قالت إنه جانب من معدات ميدانية لجنود الاحتلال الذين أصيبوا أثناء الاشتباكات، إضافة إلى طائرة مسيَّرة من نوع “درون” أسقطها مقاتلو سرايا القدس خلال العملية.

وأشارت إلى تسليم المعدات للجهات المختصة في الكتيبة، بينما يعمل “المتخصصون” على استخراج ما تحتويه الطائرة المسيَّرة من معلومات.