أمام تصاعد اعتداءات المستوطنين.. حماس تدعو إلى المواجهة الشاملة في الضفة الغربية
دعت حركة المقاومة الفلسطينية، (حماس)، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى إشعال نقاط التماس والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، والاشتباك والتصدي للمستوطنين بشتى السبل، وتفعيل كل وسائل المقاومة.
وقالت الحركة في بيانها “نؤكد على جعل اليوم الثلاثاء يوم غضب ونفير في كافة ربوع الضفة الغربية واستثمار حالة الإضراب لإشعال نقاط التماس والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي”.
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واعتبرت أن اقتحامات وعدوان المستوطنين بالضفة “تأكيد على سلوك الاحتلال الإجرامي بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم”.
وتابعت: هجمات مليشيات المستوطنين وما يرافقها من عمليات سطو وحرق وتنكيل بالممتلكات هي الوجه الحقيقي والتطبيق العملي الذي يكشف عن سياسة ومخططات الاحتلال الإجرامية للاستيلاء الكامل على الضفة الغربية.
وشددت حماس على أن “رعاية حكومة الاحتلال الفاشية وإطلاقها العنان لقطعان المستوطنين لشن الهجمات، لن تفلح في دفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه أو التخلي عن حقوقه”.
652 شهيدًا في الضفة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص المستوطنين إلى 19 شهيدًا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية عمومًا إلى 652 شهيدًا إضافة إلى نحو 6 آلاف جريح.
وذلك بعد أن قتل مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس الاثنين، مواطنًا فلسطينيًّا وأصابوا 3 آخرين بهجوم بالأسلحة النارية على بلدة واد رحال بمحافظة بيت لحم.