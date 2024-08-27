الجيش الإسرائيلي: تحرير أسير بـ”عملية معقدة” جنوبي قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه حرر أحد أسراه المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بعملية في جنوب قطاع غزة لم يكشف تفاصيلها.

وقال الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك إنه “في عملية مشتركة للجيش والشاباك تم اليوم تحرير المختطف الإسرائيلي فرحان القاضي البالغ 52 عاما من الرهط، الذي اختطف من قبل حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأضاف “تم تحرير المختطف من قبل أفراد وحدة الكوماندوز البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162 في عملية تحرير معقدة جنوب قطاع غزة”.

وتابع البيان أنه “لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات نظرًا لقضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن حالة المختطف الذي تم تحريره جيدة، ويتم نقله لمواصلة الفحوص الطبية في مستشفى سوروكا في بئر سبع.

منتدى أهالي الأسرى يطالب باتفاق

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن فرحان القاضي من مجتمع بدوي بالقرب من مدينة رهط في النقب، وكان يعمل حارسا للأمن في مصنع للتعبئة جنوب إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن منتدى عائلات الأسرى ترحيبه بإنقاذ القاضي، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لإنقاذ باقي الرهائن.

ونشرت الصحيفة الإسرائيلية بيانا لمنتدى عائلات الأسرى جاء فيه أن عودة القاضي “أشبه بمعجزة”، مضيفا أنه يجب أن نتذكر أن العمليات العسكرية وحدها لا يمكنها تحرير 108 من الأسرى في غزة.

وشدد البيان على أن “التفاوض للوصل إلى اتفاق هو السبيل الوحيد” لإنقاذ الأسرى في قطاع غزة.