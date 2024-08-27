الهلال السعودي يتعاقد مع البرتغالي كانسيلو من مانشستر سيتي (فيديو)

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادمًا من مانشستر سيتي ليكون الصفقة الأولى لحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بطل الدوري السعودي عبر منصة إكس “جواو كانسيلو يعلو من قمم الكوكب إلى الهلال” مع نشر فيديو للاعب بقميص الفريق، كما قال الهلال في منشور آخر “جواو_كانسيلو.. تاريخٌ ذروته الهلال”.

ولم يُكشَف عن تفاصيل الصفقة مع الظهير الأيمن البرتغالي (30 عامًا) التي تمت بعد ساعات من إعلان الهلال بيع المدافع سعود عبد الحميد لروما الإيطالي.