بالصواريخ والهاون.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تقصف مواقع الاحتلال وسط غزة (فيديو)
مدة الفيديو 01 minutes 29 seconds
27/8/2024-|آخر تحديث: 27/8/202412:45 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاثنين، مقطعا مصورا لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة.
وقالت الكتائب إن المقطع يتضمن “مشاهد من الاستحكام المدفعي والصاروخي” الذي استهدف قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وقرية المصدر “بقذائف الهاون عيار 60 ملم، وصواريخ عيار 107 ملم، ردًّا على جرائم الاحتلال” ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاlist of 4 items
“عندي غيارين لابني ممكن أعطيك واحد”.. امرأة غزّية ترد على نازح يطلب ملابس لأطفاله (فيديو)
بالفيديو.. كتائب القسام تنشر تفاصيل كمين استهدف 23 جنديا إسرائيليا جنوبي قطاع غزة
كتيبة طولكرم تنشر فيديو لمعدات قوة إسرائيلية اشتبكت معها قبل أيام (شاهد)
ويُظهر المقطع قيام مقاتلي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بتجهيز الصواريخ ووضعها في المنصات ثم إطلاقها، إضافة إلى إطلاق قذائف الهاون.
وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأسفرت الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع عن استشهاد أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة عشرات الآلاف.
المصدر : الجزبرة مباشر