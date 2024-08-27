بالصواريخ والهاون.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تقصف مواقع الاحتلال وسط غزة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاثنين، مقطعا مصورا لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن المقطع يتضمن “مشاهد من الاستحكام المدفعي والصاروخي” الذي استهدف قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وقرية المصدر “بقذائف الهاون عيار 60 ملم، وصواريخ عيار 107 ملم، ردًّا على جرائم الاحتلال” ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ويُظهر المقطع قيام مقاتلي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بتجهيز الصواريخ ووضعها في المنصات ثم إطلاقها، إضافة إلى إطلاق قذائف الهاون.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع عن استشهاد أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة عشرات الآلاف.