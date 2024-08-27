تمويل جولات تهويدية في الأقصى وخلافات نتنياهو وغالانت.. أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية

فيما يلي أهم ما ورد في الصحافة الإسرائيلية يوم الاثنين، بما في ذلك التطورات بشأن الحرب على غزة ومفاوضات تبادل الأسرى، إضافة إلى الخلافات الداخلية وتأثيراتها على السياسات العامة.

فرص الصفقة مع حماس

قال رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشاركون في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس “ليست عالية”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك رئيسا الموساد ديفيد برنيع والشاباك رونين بار، عادوا من القاهرة حيث أبلغوا المستوى السياسي في تل أبيب بأن فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس “ليست عالية”.

وأكدت الهيئة أن فريقاً تقنيا إسرائيليا بقي في القاهرة لمراجعة أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار الصفقة المحتملة مع حماس.

الجولات التهويدية في المسجد الأقصى

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير التراث عميخاي شيكلي، خصصوا نصف مليون شيكل لتمويل جولات تهويدية في المسجد الأقصى.

رفض تعيين القاضي يوسيف إلرون

أفادت “تايمز أوف إسرائيل” بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب وزير العدل ياريف لافين تعيين القاضي المحافظ يوسيف إلرون رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة.

هذا القرار يأتي في سياق صراع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ ما تسميه المعارضة “انقلابا قضائيا وزيادة نفوذه في القضاء”.

سموتريتش ينتقد المحكمة العليا

وجَّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انتقادات لاذعة لقضاة المحكمة العليا، متهما إياهم بالتسبب في الفرقة داخل الشعب الإسرائيلي وملاحقة جنود الجيش والتركيز على قضايا أسرى حماس.

معضلة جبهة لبنان الاستراتيجية

أقرت مصادر بالجيش الإسرائيلي، الاثنين، بأن “المعضلة الاستراتيجية” التي تواجهها تل أبيب في جبهة لبنان “لا تزال قائمة” رغم ما سمّته “الضربة الاستباقية” التي شنها الجيش، الأحد، حسب ما ذكرت صحيفة معاريف.

توسعة ممر نتساريم

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الاثنين، أن صور الأقمار الاصطناعية تُظهر إقدام الجيش الإسرائيلي على توسعة ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي. وقالت الصحيفة إنه في الآونة الأخيرة يعمل الجيش الإسرائيلي على توسيع الممر، وفي الأيام الأخيرة قُتل 4 من جنود الاحتياط هناك بعد إصابتهم بعبوات مزروعة على جانب الطريق.

خلافات نتنياهو وغالانت بشأن محور فيلادلفيا

نشرت القناة 12 تقريرا يتضمن تباينا في المواقف بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشأن الوجود في محور فيلادلفيا.

وقالت إن غالانت قال إن “نتنياهو قال لعائلات المجندات المختطفات إنه لن يتراجع عن موقفه بخصوص محور فيلادلفيا، ولا يهمه موقف القيادة الأمنية”.

وقال غالانت في لقاء منفصل مع العائلات نفسها إن “وجود إسرائيل أو غيابها في المحور لا يشكل عائقا أمنيا، وإن المنظومة الأمنية ستجيد التعامل مع الانسحاب من المحور مدة 6 أسابيع”.

ورد مكتب رئيس الحكومة على التقرير نافيا تصريحات نتنياهو بشأن قادة المنظومة الأمنية. وأوضح رئيس الحكومة أن الوجود المستمر في محور فيلادلفيا ليس ضرورة أمنية فقط بل هو قرار سياسي عالي الأهمية.

استعدادات أمنية في الضفة الغربية

كشفت القناة 14 أن المنظومة الأمنية تستعد لعمليات واسعة ضد المقاومة في الضفة الغربية، مع توقع إضافة قوة لوائية هجومية جديدة. وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن جبهة الضفة الغربية هي الأكثر إثارة للقلق.

المفتش العام الجديد للشرطة الإسرائيلية

أعلن المفتش العام الجديد للشرطة داني ليفي، الذي رشحه إيتمار بن غفير، أنه لن يلتزم بتعليمات المستشارة القضائية للحكومة، وفقا لما نشرته القناة 12.

صحيفة هآرتس كشفت تسريبات تضمنت دعم ليفي لبن غفير في هدم بيوت الدروز.

تصريحات يائير لابيد بشأن الشمال

ونشر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تغريدة ينتقد فيها الحكومة لعجزها عن إعادة الأمن إلى المناطق الشمالية قبل افتتاح العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم للمواطنين هناك.