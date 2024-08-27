شاهد: نجاة طيار بعد تحطم طائرته وسقوطها في البحر

أظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصة التواصل الإجتماعي تيك توك نجاة طيار يقود مروحية من حادث مروع في البحر.

وكان الطيار يحلق على شاطيء في مدينة مينتورنو جنوب إيطاليا في 22 أغسطس/آب الجاري، لكنه فقد السيطرة على طائرته لتهوي في مياه البحر وتتحطم مروحيتها.

ويبدو أن عطلا فنيا تسبب في الحادث، الذي ربما قد يكون أسوأ لو تحطمت المروحية على الشاطيء الذي كان به مجموعة من المصطافين. وسارع البعض منهم لنجدة الطيار وسحب المروحية المحطمة إلى الشاطيء.