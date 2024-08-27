شهيد ومصابون برصاص المستوطنين بقرية وادي رحال في بيت لحم (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب 3 على الأقل في قرية وادي رحال ببيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على تجمعات لمواطنين مدنيين في القرية.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها لإطلاق المستوطنين الإسرائيليين النار على فلسطينيين عزل.

وظهرت في الفيديوهات المتداولة تجمعات لمواطنين فلسطينيين مدنيين وغير مسلحين، تفرقوا بعد إطلاق النار عليهم مساء الاثنين.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 651 شهيدا.