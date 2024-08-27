مشهد مؤثر لأب يخلع قميصه ليمسح وجه ابنه الشهيد في غزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة مؤثرة لأب فلسطيني يخلع قميصه ليمسح به وجه ابنه الشهيد في قطاع غزة.

ووثق الناشط محمود العوضية، في فيديو شاركه اليوم الثلاثاء عبر إنستغرام، مشهدا مبكيا للأب وهو يخلع ملابسه ليمسح به وجه الشهيد، وفي لقطة أخرى وهو يحمل جثمانه بين يديه ويبكي في وداعه الأخير.

أرقام صادمة

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنَّ عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف “هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال”.

وشارك لازاريني رسمًا بيانيًّا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، يظهر عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة في الفترة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وعدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أنَّ عدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193 طفلًا، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً، من بين أكثر من 40 ألف شهيد سقطوا في القطاع منذ بدء العدوان

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر2023 عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية، وتهجير الأهالي.