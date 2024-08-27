مشاهد لقصف المقاومة الفلسطينية تجمعات جيش الاحتلال في غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مقطعا مصورا، الثلاثاء، قالت إنه لقصف ما سمته “المغتصبات الصهيونية والتحشدات العسكرية” بالقذائف الصاروخية بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وظهر في الصور مقاتلون فلسطينيون يتبعون سرايا القدس وقوات الشهيد عبد القادر الحسيني في إطار الإعداد والتجهيز للقذائف الصاروخية قبل إطلاقها.

في السياق ذاته، نشرت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين- مقاطع مصورة قال إنها “لقصف تحشدات لجنود وآليات العدو في محور التوغل شرق دير البلح بقذائف الهاون عيار 80 ملم”، وتم تأريخ العملية بتاريخ أمس الاثنين.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.