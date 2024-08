منظمات أممية: نحتاج إلى هدنة بغزة لتطعيم 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال

أكدت منظمات أممية، اليوم الثلاثاء، الحاجة إلى هدنة إنسانية في غزة لتمكينها من تطعيم أكثر من 640 ألف طفل بلقاح مضاد لشلل الأطفال.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها هي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والشركاء، مستعدون لتحصين 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة.

وقالت المنظمات الأممية إنها بحاجة إلى هدنة لدواع إنسانية، وحذرت من أن تأخير الهدنة سيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال بين الأطفال.

وأمس الاثنين، أعلنت الأونروا أن لقاحات شلل الأطفال وصلت إلى غزة، وقالت اليونيسف، في بيان اليوم، إنها تقوم اليوم بإحضار 1.2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لشلل الأطفال (من النوع الثاني) لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل في غزة.

وذكرت الأمم المتحدة على موقعها أن قطاع غزة شهد أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما بعد تأكيد إصابة طفل رضيع في دير البلح بالمرض.

وقالت إن الوكالات الأممية والشركاء يعتزمون إجراء جولتين من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في أنحاء قطاع غزة بدءا من نهاية الشهر الحالي، أغسطس/آب.

وطالبت الأمم المتحدة، جميع أطراف الصراع بوقف القتال لأسباب إنسانية في القطاع مدة 7 أيام للسماح بإجراء جولتي التطعيم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الأونروا تلقّيها دعمًا بقيمة 3 ملايين دولار من مؤسسة قطر الخيرية لتوفير المعونة الملحّة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ المساعدات القطرية تأتي في وقت حرج يسبق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي تعتزم الأونروا تنفيذها في قطاع غزة.

وأضافت الأونروا أن قطر الخيرية تعد شريكًا موثوقا به لأسرة الأمم المتحدة، حيث تقوم بدعم عملياتها الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وسبق أن أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها العميق إزاء ظهور حالة شلل أطفال في غزة بعد 25 عاما، وأشارت إلى أن تسلسل الجينوم أكد أن الفيروس مرتبط بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، الذي اكتُشف في عينات جُمعَت من مياه الصرف الصحي بغزة في يونيو/حزيران الماضي.

