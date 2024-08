أمهات وزوجات شهداء طولكرم يستذكرن اللحظات الأخيرة (فيديو)

روت أمهات وزوجات شهداء بلدية طولكرم وبصوت حزين ممزوج بألم الفقد -للجزيرة مباشر- لحظات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، وتلقي خبر استشهاد الأحباء وسط نيران الجيش الإسرائيلي.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليلة الماضية عملية عسكرية وصفها بأنها “واسعة”، اقتحم خلالها مناطق عدة شمالي الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

قالت أم الشهيدين محمد ومهند قرعان “كنت أتصل على ابني عدة مرات لكنه لم يجب، ثم تواصل معنا أشخاص قالوا إن مهند جريح، وفي منتصف الطريق أخبروني أنه استشهد”.

وأشارت إلى استشهاد ابنها الأكبر محمد يوم 3 من أغسطس/آب الجاري، وقالت “لم نتمكن من دفن ابني الآخر إذ إن جثمانه ما زال عند اليهود ولم يتم تسليمه لنا”.

وقالت وسط الدموع “منذ ذلك اليوم كنت أشعر أن ابني الأصغر سيستشهد لكنني لم أتوقع أن يكون بهذه السرعة”.

وتستذكر أم الشهيدين قوة العلاقة بين ابنيها، قائلة “بعد استشهاد محمد كان مهند يقول لي: أريد الشهادة، إذ استشهد كل أصدقائه ولم يتبق سوى هو، والحمد لله استشهد وهو ابن العشرين عاما”.

أما أم الشهيد عدنان جابر، فقالت للجزيرة مباشر إنها اتصلت على ابنها الشهيد، وطلبت منه العودة إلى المنزل لأنها تريد أن تراه، وقالت له “بدي أشبع منك”.

وقالت إن ابنها جاء إليها وطلب منها الخروج من المخيم، لكنها كانت ترفض، وأشارت إلى أنه استطاع إقناعها بالخروج، وبعدها ذهب إلى صلاة العشاء مع أصدقائه ثم علمت أنه مصاب.

وعن ذلك تقول “ذهبت إلى المستشفى، وأخذوني إلى غرفة ولكنني فوجئت أنني في ثلاجة الموتى، ظللت أنظر إليه في صدمة، حتى الآن أشعر أنني في حلم، لكن الحمد لله كان ابني يتمنى الشهادة ونالها”.

أما زوجة الشهيد محمد يوسف، فقالت “فوجئنا بقصف عنيف حتى أن ابنتي الصغيرة اختبأت، ولكن ما إن هدأ القصف حتى بدأنا نسأل عن محمد، وهنا خرجت ابنتي الصغيرة متحدية النيران للبحث عن والدها”.

وأضافت المرأة الفلسطينية أنها بعد بحث مكثف فاجأها أحد الشباب بخبر استشهاد زوجها، قائلة “الحمد لله هو يستحق الشهادة رغم أن الفقد مؤلم لكن يكفيه ويكفينا أنه شهيد”.

🚨The Israeli occupation forces stormed the Palestine Red Crescent Society’s medical point in Al-Far’a refugee camp, detained the teams, and cut off all communication with them. #NotATarget #IHL pic.twitter.com/ACVhkIZV5J

— PRCS (@PalestineRCS) August 28, 2024