أول ضحايا فيروس شلل الأطفال في غزة يعاني.. ووالده يناشد لعلاجه (فيديو)

لم يتجاوز الطفل الفلسطيني عبد الرحمن العام الأول من عمره بعد، فقد وُلد قبل الحرب على قطاع غزة بشهر واحد، وفوجئت عائلته بإصابته بفيروس شلل الأطفال، ليصبح أول حالة مكتشفة تصاب بالفيروس.

وظهر الفيروس بمياه الصرف الصحي في غزة نتيجة الحرب ليصبح عبد الرحمن أول ضحاياه، وهنا بدأت معاناة الطفل عبد الرحمن أبو الجديان وعائلته من الحرب المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

الحالة الأولى منذ أكثر من عقدين

ويُعَد عبد الرحمن الحالة الأولى المكتشفة بالقطاع منذ أكثر من عقدين، والذي يمثل اكتشافه مؤشرا خطيرا لتفشي الفيروس بمختلف مناطق قطاع غزة، وتحديدا مراكز الإيواء ومخيمات النزوح.

وقالت والدته نفين أبو الجديان للجزيرة مباشر إن طفلها “أصيب بارتفاع شديد في درجة الحرارة قبل أسابيع، إلى جانب إسهال وتقيؤ، ومكث نحو أسبوعين في قسم الأطفال بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع”.

وأوضحت الأم أنه بعد أخذ عينة من طفلها وإرسالها إلى الأردن تبيَّن إصابته بفيروس شلل الأطفال، مشيرة إلى أنه بسبب النزوح المستمر لم تتمكن العائلة من إعطاء الطفل التطعيمات اللازمة ضد الفيروس.

وقالت “كان طفلي يلعب ويلهو دائما ويستعد لتعلم المشي ومليء بالحيوية، أما الآن فهو لا يقدر على التحرك ونائم طوال الوقت، وبالرغم من اختفاء الأعراض منه إلا أنه فاقد لشهية الأكل، ولا يستطيع التحرك”.

حياة النزوح الصعبة

وأكدت الأم أن حياة النزوح هي السبب الرئيسي في إصابته بفيروس شلل الأطفال، كما أن استخدام مياه لا يُعرف مصدرها أحد الأسباب أيضا.

وقالت والدة الطفل عبد الرحمن إن الأطباء يؤكدون لها عدم قدرتهم على تقديم أي شيء للطفل في ظل نقص الإمكانيات الحالي في غزة.

من جانبه، قال أمجد أبو الجديان، والد الطفل والنازح من شمالي القطاع إلى وسطه “الأوضاع الصعبة في النزوح هي السبب في إصابة طفلي بفيروس شلل الأطفال”، وناشد لنقله إلى الخارج من أجل تلقي العلاج.

اكتشاف فيروس شلل الأطفال

وقبل أسابيع، أعلنت وزارة الصحة في غزة اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، وذلك بعد أخذ عينات من تلك المياه، محذرة من خطورة انتشاره بين النازحين.

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في وسط القطاع، وطالبت بضرورة إرسال التطعيمات اللازمة لمنع تفشي الفيروس، بينما نجحت المؤسسات الدولية في إدخال أكثر من مليون جرعة تطعيم للقطاع.

وفي 16 من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 أشهر لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض.