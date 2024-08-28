الاحتلال يقتحم مدنا في الضفة.. ووزير الخارجية الإسرائيلي يتوعد: هذا ما سنفعله بجنين وطولكرم

ارتفع عدد شهداء “العملية العسكرية” الواسعة التي أطلقها جيش الاحتلال بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إلى 10 فلسطينيين، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح بعضها خطرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت، منتصف ليلة أمس، إطلاق الجيش “عملية واسعة النطاق” في شمالي الضفة الغربية، مضيفة أن “قوات الأمن تعمل في وقت واحد في جنين وطولكرم”.

وأشارت إلى أن طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات مسيَّرة تشارك في العملية أيضا من أجل مساعدة القوات البرية وتغطيتها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيَّين برصاص الاحتلال في جنين، هما قسام محمد جبارين (25 عاما) وعاصم وليد بلعوط (39 عاما)، في حين ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت 3 شهداء من قصف سيارة بين صير ومسلية قرب جنين.

وأشارت الجمعية إلى أن طواقهما تعمل في محافظات طوباس وجنين وطولكرم، وسط عرقلة من جيش الاحتلال في الوصول إلى الإصابات.

من جانبه، قال محافظ جنين كمال أبو الرب، في تصريح للجزيرة مباشر، إن جيش الاحتلال أبلغ جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني نيته اقتحام المستشفى الحكومي في جنين.

اقتحام المستشفيات

وفي وقت سابق فجر اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، في حين تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت أيضا مستشفيات مدينة طولكرم بعد اقتحامها من محورها الغربي.

وأضافت أن آليات الاحتلال تمركزت في محيط مستشفيي (الإسراء التخصصي) في الحي الغربي، و(الشهيد ثابت ثابت) الحكومي، وفرضت حصارا عليهما، أعاق حركة تنقل سيارات الاسعاف، واحتجزت إحداها أمام المستشفى الحكومي، وقامت بتفتيشها.

وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق المدينة، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وزير الخارجية الإسرائيلي يتوعد

من جانبه، توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، بتنفيذ عمليات “إجلاء مؤقت” للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، كما حصل في قطاع غزة.

وقال كاتس عبر منصة إكس “الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة بدءا من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من ايران”.

צה"ל פועל מהלילה בעוצמה במחנות הפליטים ג'נין וטול כרם לסיכול תשתיות טרור איסלמיות-אירניות שהוקמו במקום. איראן פועלת להקים חזית טרור מזרחית נגד ישראל ביו"ש, לפי מודל עזה ולבנון, באמצעות מימון וחימוש מחבלים והברחת נשק מתקדם מירדן. עלינו לטפל באיום בדיוק כפי שמטפלים בתשתיות הטרור… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 28, 2024

وأضاف “علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان بتلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر”.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي “هذه حرب بكل معنى الكلمة، ويجب الانتصار فيها”.