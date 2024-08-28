“الجندي اللي بدو طلق تبخلش عليه”.. سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية داخل منزل في غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لإغارة عدد من مقاتليها على مبنى تحصّن به عدد من جنود الاحتلال، خلف الكلية الجامعية بحي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقال أحد مقاتلي سرايا القدس، في المقطع “إننا اليوم على جهوزية تامة حتى تحرير فلسطين كاملة، وسوف نري الله منا عملا يباهي به من عنده إن شاء الله، ونحن على موعد مع النصر قريب بإذن الله”، فيما رد عليه آخر موصيا إياه “الجندي اللي بدو طلق تبخلش عليه”.

ثم أظهر المقطع، بدء عملية التسلل والإغارة، ومن ثم وصول المقاتلين إلى موقع المبنى المستهدف.

واشتبك المقاتلون مع عدد من جنود جيش الاحتلال بالطابق السفلي من المنزل، ثم قام أحد عناصر السرايا باستهداف قوات الاحتلال الموجودة بالمبنى بقذيفة من طراز TBG، فيما أخذ الجنود الإسرائيليون يصرخون طالبين النجدة، حتى تدخلت مروحية إسرائيلية لتقديم الدعم لهم.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة.