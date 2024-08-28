الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعادة جثمان جندي جديد من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة جندي قُتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونقل جثمانه إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية نجحت في استعادة جثمان الجندي من غزة، مؤكدا “استمرار الجهود لإعادة كافة الرهائن”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الجندي سقط يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول خلال عملية طوفان الأقصى العسكرية، وتم نقل جثمانه إلى غزة، فيما ولم يفصح الجيش عن إسمه حسب رغبة عائلته، وفقا للبيان.

وكانت بلدية ميجدال هعيمق، أعلنت الأربعاء، عن استعادة رفات الجندي وذكرت اسمه في بيان لها.

وأعربت البلدية عبر حسابها على إنستغرام عن تعازيها لعائلة دهان، وقالت: “يشارك رئيس بلدية ميجدال هعيمق وسكانها عائلة دهان الحزن الشديد، بعد استعادة جثمان ابنهم شاكيد، الذي قتل أثناء دفاعه عن الشعب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضافت البلدية: “تم العثور على جثته في غزة وإعادتها إلى عائلته الليلة الماضية”.

وكانت إسرائيل أعلنت سابقا استعادة بعض جثث أسراها الذين قتلوا بسبب القصف على غزة أو لقوا مصرعهم في بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت في نهاية الشهر الماضي إنها استعادت جثث خمسة أسرى، بينهم أربعة جنود، خلال عملية نفذتها في خان يونس.

والأسبوع الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تمكنا من العثور على جثث ستة أسرى في قطاع غزة داخل أحد الأنفاق في منطقة خان يونس.

وأفادت التقارير بأن هؤلاء الأسرى كانوا على قيد الحياة عند أسرهم، لكن أسباب وفاتهم خلال الاحتجاز لم تُعرف بعد.