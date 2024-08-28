دراسة: إقبال ضعيف من الشركات الألمانية على استخدام الذكاء الاصطناعي

يبدو أن الضجيج المحيط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لم يؤثر إلى حد كبير في الاقتصاد الألماني، إذ أظهرت دراسة حديثة أنه بالرغم من أن الشركات الألمانية تستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر من المتوسط مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فإن نسبة الاستخدام في حالة ركود منذ عام 2021.

وحسب الدراسة التي أجراها مركز “لايبنتس” للبحوث الاقتصادية الأوروبية، بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية، بلغت نسبة الشركات التجارية في ألمانيا التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنشطتها 12% في عام 2023 وفي عام 2021 كانت نسبتها أقل بنقطة مئوية واحدة فقط عند 11%.

وترجع الزيادة الطفيفة إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع المعلومات والاتصالات والتجارة. وعلى سبيل المثال، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الشركات لتحسين الإنتاج والخدمات اللوجستية، وهذا يعني أن بعض مهام مراقبة الجودة يمكن أن يتولاها الذكاء الاصطناعي.

ويساعد الذكاء الاصطناعي أيضا في تحسين مسارات قيادة السيارات أو تطوير البرامج أو ترجمة نصوص اللغات الأجنبية.

وقال معد الدراسة كريستيان رامر، وهو نائب رئيس قسم أبحاث “اقتصاديات الابتكار وديناميكيات الأعمال” في معهد لايبنتس، إن الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام متزايد في المناقشات العامة ويُعَد الاتجاه التكنولوجي السائد.

وأضاف “على ضوء هذه الخلفية يصبح من المثير للدهشة أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يزد إلا بنقطة مئوية واحدة منذ عام 2021″، مشيرا إلى أنه في المقابل لا تزال ألمانيا في وضع جيد بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.

استخدام أوروبي ضعيف

وحسب الدراسة، استخدمت 8% فقط من الشركات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 في المتوسط الأوروبي. واحتلت الدنمارك وفنلندا وبلجيكا وهولندا المراتب الأولى، بينما سجل الاقتصاد الألماني قيما أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي في جميع القطاعات.

وفيما يتعلق بالخدمات الاستشارية القانونية والضريبية والإدارية، والمكاتب الهندسية، والبحث والتطوير، وخدمات اقتصادية أخرى مثل التوظيف المؤقت وخدمات الأمن، حلت الشركات الألمانية بين أفضل 3 مراكز للشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.

وحسب الدراسة، ذكرت 5% من الشركات عام 2023 أنها لم تستخدم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها تحدثت عن استخدامها له في استطلاع عام 2022.

وقال رامر “إما أن هذه الشركات توقفت عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تلك الأثناء أو أصبحت عمليات الذكاء الاصطناعي جزءا طبيعيا من أنشطتها التجارية لدرجة أن الأشخاص الذين أجابوا عن الاستطلاع لم يكونوا على وعي بها”، موضحا أنه إذا تم تضمين هذه الشركات، فربما تكون هناك زيادة أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي.