شاب ينجو بأعجوبة من رصاص قناص إسرائيلي في الضفة (شاهد)

نجا شاب فلسطيني بأعجوبة من رصاص قناص إسرائيلي بمخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال عددا من مدن الضفة، فجر اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو مختبئ خلف إحدى الكتل الأسمنتية، ثم جرى مسرعا هربا من القناص الذي أطلق رصاصه نحو الشاب، إلا أن الرصاص أخطأ هدفه في آخر لحظة، ليعلق مصور الفيديو على نجاة الشاب قائلا “نفد نفد” مشيرا إلى نجاته.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت، اليوم، المواطنين في مخيم نور شمس -الذي أنشئ عام 1950 على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات شرق مركز مدينة طولكرم، نحو 8690 نسمة في داخل المخيم و2000 نسمة خارج المخيم، بواقع 1760 عائلة، ويقع على مساحة تبلغ 256 دونما- بمغادرته خلال أربع ساعات، وأقام نقطة عسكرية في “حارة المسلخ” لتفتيشهم قبل المغادرة، في إعادة إلى الأذهان أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها الجيش الإسرائيلي في غزة تمهيدا لمهاجمة مناطق وأحياء مختلفة في القطاع.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال في المنطقة الشرقية من جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم، بينما شنت قوات أخرى عمليات دهم واقتحام واسعة لمنازل المواطنين، واحتجزت بعضهم وأجرت تحقيقات ميدانية معهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بطائرات مروحية ومسيّرات وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على محافظات الضفة الغربية، أسفر حتى الآن عن استشهاد تسعة مواطنين، وعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق، واعتقالات، ودمار كبير في البنية التحتية، خاصة بمدن جنين وطوباس وطولكرم التي أرسلت إليها تعزيزات عسكرية إضافية.