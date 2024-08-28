شاهد: القسام تقنص جنديا إسرائيليا جنوب حي الزيتون في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، قنص جندي إسرائيلي في مبنى خلف صالة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

ونشرت القسام مشاهد من العملية، وقالت “قتل أحد الجنديين اللذين استهدفهما مجاهدونا في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وبيَّن مقطع الفيديو، الذي نشرته كتائب القسام، العملية التي قُنص فيها الجندي الإسرائيلي، وصاح المقاوم بعد إطلاق النار على الجندي قائلًا “كفتّو.. نزل”.

قنص جندي وتفجير حقل ألغام

ويوم الأحد، أعلنت كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين بتفجير حقل ألغام في قوة مدرعة من جيش الاحتلال، وعملية قنص جنوب مدينة غزة.

وفي تدوينة عبر منصة تلغرام، بثت القسام مقطعًا مصورًا لعملية قنص جندي إسرائيلي في حي تل الهوى بالمدينة، وذكرت أن مقاتليها تمكنوا من “قنص جندي صهيوني في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة”.

وفي بيان منفصل، قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا خلال كمين محكم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقًا في قوة صهيونية مدرعة”، وأضافت أنه تم رصد “هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى”.