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شاهد: قوات الاحتلال تقتحم نقطة طبية في الضفة وتحتجز طاقمها (فيديو)

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28/8/2024-|آخر تحديث: 28/8/202401:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور يونس الخطيب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت النقطة الطبية التابعة لهم في مخيم الفارعة، واحتجزت طواقم الإسعاف.

وأشار رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني في حديثه للجزيرة مباشر، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن قوات الاحتلال لا تحترم شارة الهلال الأحمر، وتعوق عمل سيارات الإسعاف، وتخالف كل القواعد الدولية.

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تدمير القطاع الصحي

وأضاف رئيس الهلال الأحمر خلال حديثه للجزيرة مباشر “قوات الاحتلال تحاصر نقطة الإسعاف التابعة لنا في مخيم الفارعة، وتحاول إلقاء القبض على المسعفين”.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر أن المجتمع الدولي “عاجز عن إلزام دولة الاحتلال المارقة باحترام القانون الدولي الإنساني”، وقال إن الاحتلال يمنع الطواقم من نقل المرضى من مخيم طولكرم.

وقال إن الاحتلال دمر النظام الصحي في قطاع غزة، ويسعى لتكرار الأمر نفسه في الضفة الغربية.

تدخلات طارئة لمواجهة العدوان

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحكومة حذرت من دعوات وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إجلاء المواطنين من الضفة على غرار ما يحدث في غزة.

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية إن الحكومة توعز إلى كل جهات الاختصاص بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال على محافظات شمالي الضفة.

ودهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقطة طبية في مخيم الفارعة جنوب طوباس، واحتجزت العاملين فيها، واعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة، وأطلقت النار داخلها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الاحتلال دهم النقطة الطبية التي تُستخدم في علاج المصابين بالمخيم، واحتجزت العاملين فيها، وقطعت التواصل معهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة بالضرب أثناء اقتحامها النقطة الطبية، كما أطلقت الرصاص الحي داخلها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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