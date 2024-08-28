شاهد: قوات الاحتلال تقتحم نقطة طبية في الضفة وتحتجز طاقمها (فيديو)

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور يونس الخطيب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت النقطة الطبية التابعة لهم في مخيم الفارعة، واحتجزت طواقم الإسعاف.

وأشار رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني في حديثه للجزيرة مباشر، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن قوات الاحتلال لا تحترم شارة الهلال الأحمر، وتعوق عمل سيارات الإسعاف، وتخالف كل القواعد الدولية.

طوارئ بلدية #طولكرم: هذا الاجتياح الأكبر والأوسع والتدمير شامل للمدينة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/89vlfkG8W1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

تدمير القطاع الصحي

وأضاف رئيس الهلال الأحمر خلال حديثه للجزيرة مباشر “قوات الاحتلال تحاصر نقطة الإسعاف التابعة لنا في مخيم الفارعة، وتحاول إلقاء القبض على المسعفين”.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر أن المجتمع الدولي “عاجز عن إلزام دولة الاحتلال المارقة باحترام القانون الدولي الإنساني”، وقال إن الاحتلال يمنع الطواقم من نقل المرضى من مخيم طولكرم.

وقال إن الاحتلال دمر النظام الصحي في قطاع غزة، ويسعى لتكرار الأمر نفسه في الضفة الغربية.

🚨The Israeli occupation forces stormed the Palestine Red Crescent Society’s medical point in Al-Far’a refugee camp, detained the teams, and cut off all communication with them. #NotATarget #IHL pic.twitter.com/ACVhkIZV5J — PRCS (@PalestineRCS) August 28, 2024

تدخلات طارئة لمواجهة العدوان

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحكومة حذرت من دعوات وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إجلاء المواطنين من الضفة على غرار ما يحدث في غزة.

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية إن الحكومة توعز إلى كل جهات الاختصاص بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال على محافظات شمالي الضفة.

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن العملية العسكرية في شمالي #الضفة ستستمر لأيام، وستركز على المنطقة التي انطلق منها هجوم تل أبيب. 📌 جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه بدأ عملية عسكرية واسعة "تستهدف مسلحين في #جنين و #طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة"، في حين أكدت… pic.twitter.com/Vvkhnjl1lv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

ودهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقطة طبية في مخيم الفارعة جنوب طوباس، واحتجزت العاملين فيها، واعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة، وأطلقت النار داخلها.

قوات الاحتلال تدمر الشوارع وعمليات تجريف واسعة للبنى التحتية في #طولكرم بعد اقتحامها للمدينة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YqZSKiiD6W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2024

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الاحتلال دهم النقطة الطبية التي تُستخدم في علاج المصابين بالمخيم، واحتجزت العاملين فيها، وقطعت التواصل معهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة بالضرب أثناء اقتحامها النقطة الطبية، كما أطلقت الرصاص الحي داخلها.