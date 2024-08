شاهد: قوات الاحتلال تقتحم نقطة طبية في الضفة وتحتجز طاقمها (فيديو)

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور يونس الخطيب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت النقطة الطبية التابعة لهم في مخيم الفارعة، واحتجزت طواقم الإسعاف.

وأشار رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني في حديثه للجزيرة مباشر، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن قوات الاحتلال لا تحترم شارة الهلال الأحمر، وتعوق عمل سيارات الإسعاف، وتخالف كل القواعد الدولية.

وأضاف رئيس الهلال الأحمر خلال حديثه للجزيرة مباشر “قوات الاحتلال تحاصر نقطة الإسعاف التابعة لنا في مخيم الفارعة، وتحاول إلقاء القبض على المسعفين”.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر أن المجتمع الدولي “عاجز عن إلزام دولة الاحتلال المارقة باحترام القانون الدولي الإنساني”، وقال إن الاحتلال يمنع الطواقم من نقل المرضى من مخيم طولكرم.

وقال إن الاحتلال دمر النظام الصحي في قطاع غزة، ويسعى لتكرار الأمر نفسه في الضفة الغربية.

🚨The Israeli occupation forces stormed the Palestine Red Crescent Society’s medical point in Al-Far’a refugee camp, detained the teams, and cut off all communication with them. #NotATarget #IHL pic.twitter.com/ACVhkIZV5J

— PRCS (@PalestineRCS) August 28, 2024